Политолог объяснил позицию США по ситуации с "Северным потоком – 2"

13:43
Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты добиваются от Германии автоматических мер против последствий работы газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.
США продолжают оказывать давление на страны ЕС, чтобы не допустить нового этапа сотрудничества между Европой и РФ, уточнил политолог.
"Соединенные Штаты не отказывались от идеи помешать запуску этого проекта и началу нового этапа сотрудничества Европы и России, получению Европой газа из России. И поэтому, понимая, что они не могут помешать строительству, они рассчитывают на то, что могут еще додавить Европу и "Северный поток – 2" не будет запущен как действующий", – рассказал специалист.
Он также добавил, что Германия принимает участие в этом проекте сознательно и ждет именно газа, а не просто завершения строительства, поэтому, несмотря на действия Соединенных Штатов, Германия найдет выход из ситуации.
Кроме того, Шатров отметил, что США до последнего будут отстаивать свои интересы.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: