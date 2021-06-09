Политолог объяснил позицию США по ситуации с "Северным потоком – 2"

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Глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты добиваются от Германии автоматических мер против последствий работы газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

США продолжают оказывать давление на страны ЕС, чтобы не допустить нового этапа сотрудничества между Европой и РФ, уточнил политолог.

"Соединенные Штаты не отказывались от идеи помешать запуску этого проекта и началу нового этапа сотрудничества Европы и России, получению Европой газа из России. И поэтому, понимая, что они не могут помешать строительству, они рассчитывают на то, что могут еще додавить Европу и "Северный поток – 2" не будет запущен как действующий", – рассказал специалист.

Он также добавил, что Германия принимает участие в этом проекте сознательно и ждет именно газа, а не просто завершения строительства, поэтому, несмотря на действия Соединенных Штатов, Германия найдет выход из ситуации.

Кроме того, Шатров отметил, что США до последнего будут отстаивать свои интересы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.