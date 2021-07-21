США пытаются использовать Украину для давления на Россию – посол

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Некоторые политики из Соединенных Штатов пытаются использовать Украину в качестве инструмента давления на Россию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире RT America.
"Я думаю, что некоторые политики хотели бы использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на Россию с целью изменения российской внешней и экономической политики", – отметил Антонов.
Так посол прокомментировал вопрос о возможных уступках Украине при заключении сделки между Соединенными Штатами и Германией в отношении российского газопровода "Северный поток – 2".
О достижении договоренностей по этому вопросу Берлин и Вашингтон могут объявить уже в среду, 21 июля. Об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Уточнялось, что ФРГ может взять на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетических проектов и дипломатии.
При этом в раскрытых подробностях сделки, которые ранее опубликовал Bloomberg, говорится, если Москва будет использовать поставки газа в качестве оружия против Украины, то Германия примет ответные меры, к которым могут относиться санкции против российского энергетического экспорта.
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