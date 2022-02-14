Песков заявил, что отношения России и США лежат на полу

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Отношения России и Соединенных Штатов фактически лежат на полу, несмотря на наличие диалога с администрацией действующего президента Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень-очень низкой точке", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, позитивным моментом можно назвать наличие определенных каналов для диалога с нынешней администрацией США. В частности, он отметил, что Владимир Путин и Джо Байден поддерживают личный диалог.

"Идут диалоги по другим направлениям. Это плюс. Это плюс, потому что, вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было", – добавил Песков.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Там также отметили, что именно США нарушили принцип неделимости безопасности и подобрались с военной инфраструктурой к границам России.