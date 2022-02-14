В Кремле выразили надежду, что Европа перестанет выполнять установки США

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Россия надеется, что страны Европы перестанут выполнять установки Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

"Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах", – отметил представитель Кремля.

Как считает Песков, в данный момент европейцы пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС на международной арене. Этому мешает, в первую очередь, влияние США.

"Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков выразил надежду, что здравый смысл в странах Европы возьмет верх.

"Будем надеяться <...> что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями", – подытожил Песков.

Ранее Песков не согласился с заявлением главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что в России и КНР действуют авторитарные режимы. Он указал, что РФ и КНР являются крупными суверенными странами со своей политической системой и государственным строем.