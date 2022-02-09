В Кремле прокомментировали слова Борреля об авторитарных режимах

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В Кремле не согласны с заявлением главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что в России и КНР действуют авторитарные режимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия и КНР являются крупными суверенными странами со своей политической системой и государственным строем.

"Мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела. И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются", – отметил пресс-секретарь.

Ранее Боррель допустил создание мощного альянса РФ и КНР. Он заявил, что в мире ведется противостояние между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай.

Высказать опасения Боррель решил в свете переговоров, состоявшихся между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры двух стран подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Этот документ фактически стал ответом на недружественные действия Запада.