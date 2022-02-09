В Кремле прокомментировали слова Борреля об авторитарных режимах

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET
В Кремле не согласны с заявлением главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что в России и КНР действуют авторитарные режимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике", – подчеркнул Песков.
Он добавил, что Россия и КНР являются крупными суверенными странами со своей политической системой и государственным строем.
"Мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела. И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются", – отметил пресс-секретарь.
Ранее Боррель допустил создание мощного альянса РФ и КНР. Он заявил, что в мире ведется противостояние между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай.
Высказать опасения Боррель решил в свете переговоров, состоявшихся между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры двух стран подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Этот документ фактически стал ответом на недружественные действия Запада.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: