Боррель допустил создание мощного альянса России и Китая

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия и Китай могут образовать мощный альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в США, пишет ТАСС.

Как объяснил Боррель, сигналом для создания возможного альянса РФ и Китая послужило совместное заявление двух стран.

"Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай", – добавил представитель ЕС.

Ранее представительство Китая в ЕС выступило против расширения НАТО. В КНР заявили, что расширение Альянса будет способствовать формированию политических блоков.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты прорабатывают планы по расширению НАТО на территории европейских стран. Как уточнила представитель администрации американского президента, США намерены поддержать силы союзников на восточном фланге.