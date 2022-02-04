Политолог предположил, как Запад отреагирует на переговоры России и Китая

Владимир Путин прилетел в Пекин на церемонию открытия зимней Олимпиады. До начала Игр президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Этим документом Россия и Китай фактически ответили Западу на его недружественные действия. Разбираемся, как переговоры Путина и Си Цзиньпина повлияют на мировую политику.



Фото: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Пример достойных отношений"

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина длились около трех часов. Запланированные темы Кремль назвал еще до их начала: международные проблемы, взаимоотношения России с США и НАТО, предложения по гарантиям безопасности и двустороннее сотрудничество с Китаем. Во время встречи Путин поблагодарил коллегу за приглашение на церемонию открытия Олимпиады и отметил, что РФ и КНР строят дружеские взаимоотношения.





Владимир Путин президент РФ Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии.

Си Цзиньпин на переговорах тоже говорил о хороших взаимоотношениях с Россией.

"Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений", – заявил председатель КНР.

По его словам, Китай и Россия – это опора для сплочения мира.

"Совместными усилиями (страны) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства", – подчеркнул Си Цзиньпин.

На встрече двух лидеров нашлось место и отдыху. В Пекине Путин и Си Цзиньпин успели налепить пельменей, выпить чая и понаблюдать за пандами в зоопарке. После этого лидеры двух стран отправились на церемонию открытия зимней Олимпиады.



Фото: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Демократия является общечеловеческой ценностью"

Во время встречи в Пекине Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В документе отражены ключевые направления совместной работы России и Китая.





из совместного заявления России и Китая Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества.

В тексте сказано, что Москва и Пекин будут противостоять попыткам вмешиваться в дела суверенных стран извне. Кроме того, стороны выступили против подрыва мировой безопасности и "цветных революций".

Также Россия и Китай заявили, что будут стремиться усилить роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в мире, и призывают страны снизить риски ядерной войны. Среди других ключевых решений – развитие сотрудничества по работе в Арктике, призыв к равноправию в управлении интернетом и намерение противостоять попыткам переписать итоги Второй мировой войны.

Отдельно в заявлении отражена ситуация на мировой арене. Россия и Китай уверены, что ни одна страна не может обеспечивать собственную безопасность за счет других государств и в отрыве от всего мира. Поэтому стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали Альянс отказаться от идеологии холодной войны. Кроме того, Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе, говорится в заявлении.



Фото: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"На Западе нас никто не ждет"

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в разговоре с Москвой 24 отметил, что не считает прошедшие переговоры России и Китая судьбоносными. Однако движение стран навстречу друг другу на фоне давления Запада очевидно, подчеркнул эксперт.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог С одной стороны, для американской геополитики совершенно невыгодно сближение России и Китая. Но они сами делают все, чтобы это происходило, и наши страны совместными усилиями обеспечивали свою безопасность и возможность для экономической и геополитической конкуренции.

"Поэтому как эта встреча, так и ряд прошлых и будущих, которые наверняка произойдут, означает сближение России и Китая. Что не может не радовать. И у Китая, и у России есть что друг другу предложить", – сказал собеседник Москвы 24.

По словам политолога, Запад может высказать свое раздражение совместным заявлением России и Китая о международных отношениях через очередные недружественные действия и наращивание медиаистерии.

"Что касается Китая, то очевидно, что здесь будет нагнетаться ситуация вокруг Тайваня. Против России, очевидно, продолжат раздувать истерию вокруг Донбасса и мифической агрессии по отношению к Украине. В целом, я надеюсь, никаких серьезных враждебных действий не будет. Потому что на любой жесткий шаг у нас всегда найдется противодействие", – обратил внимание Безпалько.

Он убежден, что союз России и Китая усиливает позиции нашей страны в переговорах с Западом по проблемным вопросам.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Я так понимаю, нам неоднократно предлагали пойти вместе с Западом против Китая, обещая взамен какие-то эфемерные уступки. Очевидно, Россия не верит в эти обещания. Поэтому наша страна предпочитает реальный союз с Китаем тому мифическому месту, которое нам обещают в западной коалиции.

"На Западе нас никто не ждет. А с Китаем у нас уже существует реальный союз", – добавил политолог.

Партнерство России и КНР в военном плане вряд ли спровоцирует новый виток гонки вооружений с США, говорит Безпалько. Он напомнил, что американцы и без этого выходят из договоров, которые ограничивали их в каких-либо видах оружия.

В вопросе военного сотрудничества Китай "находится под зонтиком" России, считает политолог. При этом он заметил, что Вооруженные силы КНР растут и развиваются. В конечном итоге они будут представлять из себя угрозу для США и их сателлитов, резюмировал Безпалько.

