Песков опроверг сообщения о проблемах при посадке самолета президента РФ в Пекине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о сложностях, возникших с посадкой самолета Владимира Путина в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все хорошо", – сказал он, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что якобы пилоты лайнера столкнулись со сложностями при посадке в столице Китая.
4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Российский лидер выразил уверенность в том, что спортсмены из России и Китая покажут достойные результаты на зимних Играх. По словам Путина, весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках.
Путин прибыл с визитом в Пекин
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