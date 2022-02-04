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Политика

12:13

Песков опроверг сообщения о проблемах при посадке самолета президента РФ в Пекине

власть политика

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о сложностях, возникших с посадкой самолета Владимира Путина в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все хорошо", – сказал он, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что якобы пилоты лайнера столкнулись со сложностями при посадке в столице Китая.

4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Российский лидер выразил уверенность в том, что спортсмены из России и Китая покажут достойные результаты на зимних Играх. По словам Путина, весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках.

Путин прибыл с визитом в Пекин

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