Китай выступил против расширения НАТО

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Представительство Китая в ЕС выступило против расширения НАТО. Об этом сообщает News.ru.

В КНР заявили, что расширение НАТО будет способствовать формированию политических блоков. Отсюда возникнет противостояние в военное сфере, так как Альянсу нужно будет предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия.

"Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур", – говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты прорабатывают планы по расширению НАТО на территории европейских стран. Как уточнила представитель администрации американского президента, США намерены поддержать силы союзников на восточном фланге. Для этих целей будут подготовлены дополнительные войска, заявила Псаки.

