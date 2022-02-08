Китай выступил против расширения НАТО

Фото: depositphotos/denisismagilov
Представительство Китая в ЕС выступило против расширения НАТО. Об этом сообщает News.ru.
В КНР заявили, что расширение НАТО будет способствовать формированию политических блоков. Отсюда возникнет противостояние в военное сфере, так как Альянсу нужно будет предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия.
"Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур", – говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты прорабатывают планы по расширению НАТО на территории европейских стран. Как уточнила представитель администрации американского президента, США намерены поддержать силы союзников на восточном фланге. Для этих целей будут подготовлены дополнительные войска, заявила Псаки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: