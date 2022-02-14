В Кремле рассказали о доработке внешнеполитической концепции РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Российские власти рассматривают внесение изменений во внешнеполитическую концепцию Москвы с учетом текущей ситуации в мире, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
"Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться", – сказал Песков.
Представитель Кремля пояснил, что доработка внешнеполитической концепции РФ будет заключаться в актуализации ее положений в соответствии с текущими событиями в мире.
"В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны", – добавил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия надеется, что страны Европы перестанут выполнять установки Соединенных Штатов. По его словам, в данный момент европейцы пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС на международной арене. Этому мешает в первую очередь влияние США. Песков выразил надежду, что здравый смысл в странах Европы возьмет верх.
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