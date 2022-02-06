Летом США покинут еще 28 российских дипломатов

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К 30 июня еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из Соединенных Штатов, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, США грозились арестовать сотрудников российского диппредставительства, если те не покинут Штаты в предписанный срок. Антонов также сообщил, что прошедшие 3 февраля в Вене консультации представителей РФ и США о нормализации работы посольств закончились безрезультатно.
"Российские коллеги приехали туда с позитивной программой <...> – снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность спокойно работать, прекратить визовую войну, <...>. К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", – сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В конце января Антонов сообщил, что Госдеп поставил России ультиматум: посол РФ в Вашингтоне должен будет покинуть США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве.
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