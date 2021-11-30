Посол РФ обвинил Госдеп в искажении фактов о высылке российских дипломатов

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Госдепартамент Соединенных Штатов искажает факты о требовании к российским дипломатам покинуть страну. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба дипведомства в аккаунте в Facebook.
Ранее представитель Госдепа Джалина Портер подчеркнула, что происходящее с отъездом российских дипломатов не является мерой наказания. Она отметила, что РФ получит возможность восполнить число сотрудников дипмиссии.
Антонов выразил мнение, что власти США в очередной раз лукавят в своих заявлениях.
"Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности", – подчеркнул Антонов.
Российский посол отметил, что в декабре прошлого года госдепартамент в одностороннем порядке ввел трехлетний срок для длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. При этом остальные дипведомства получили пятилетний лимит на пребывание в США.
"Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий", – объяснил Антонов.
По его мнению, американские власти пытаются лишить Россию права на осуществление по своему усмотрению кадровых назначений в диппредставительства. Посол указал, что РФ поддерживает честный и уважительный диалог по всем визовым раздражителям.
"Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий", – заключил Антонов.
Ранее Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня.
Он рассказал, что у супруг дипломатов начали отбирать аккредитацию, а детям перестали выдавать визы. По мнению Антонова, это политика по разъединению семей. Также Антонов отметил, что США продолжают негативно относиться к России и рассматривать ее как противника.
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