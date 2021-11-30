В Госдепе заявили, что из США не высылают российских дипломатов

Фото: Москва 24
Соединенные Штаты не высылают российских дипломатов из страны, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер. Об этом пишет РИА Новости.
Портер подчеркнула, что происходящее не является мерой наказания. Она отметила, что Россия получит возможность восполнить число сотрудников дипмиссии.
"То, что происходит, – это не высылка. Российские власти, разумеется, проинформировали, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места", – сказала представитель Госдепа.
Портер отметила, что власти России допускают американских дипломатов в страну на трехлетний срок первоначального пребывания.
"США также проинформировали Россию примерно год назад, что российские дипломаты будут подчиняться тем же правилам", – объяснила спикер.
По мнению властей США, мера по отъезду российских дипломатов станет шагом к паритету в отношениях между двумя странами.
"Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией", – заключила Портер.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня.
Он рассказал, что у супруг дипломатов начали отбирать аккредитацию, а детям перестали выдавать визы. По мнению Антонова, это политика по разъединению семей. Также Антонов отметил, что США продолжают негативно относиться к России и рассматривать ее как противника.
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