Рябков заявил, что Россия ответит на новую высылку дипломатов из США

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Россия не оставит без ответа новую высылку дипломатов из Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Обязательно [ответим], и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь мы не можем не отвечать", – цитирует его РИА Новости.
При этом Рябков подчеркнул, что Вашингтон должен остановиться.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня.
Он рассказал, что у супруг дипломатов начали отбирать аккредитацию, а детям перестали выдавать визы. По мнению Антонова, это политика по разъединению семей. Также Антонов отметил, что США продолжают негативно относиться к России и рассматривать ее как противника.
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