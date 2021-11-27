Посол РФ в Вашингтоне сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США

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27 российских дипломатов покинут США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он рассказал, что у супруг дипломатов начали отбирать аккредитацию, а детям перестали выдавать визы. По мнению Антонова, это политика по разъединению семей.

Он также отметил, что США продолжает негативно относиться к России и рассматривать ее как противника.



"Не меняется практически ничего. По-прежнему атмосфера здесь отравлена русофобией: в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате. Все это мешает выстраиванию российско-американских отношений", – высказал свое мнение Антонов.

Посол также считает, что американские чиновники говорят с представителями РФ лишь по тем вопросам, которые интересны им самим. А в последних двусторонних контактах, отметил Антонов, доминирует тема агрессивной политики России на западных границах.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.

