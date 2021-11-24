Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Министерство торговли США включило Московский физико-технический институт (МФТИ) в свой список юридических лиц, являющихся, по мнению Вашингтона, "конечными военными пользователями" продукции. Это следует из документа, который был опубликован в электронной базе Федерального реестра – сборника документов американского правительства.
Уточняется, что нахождение в этом списке предполагает ограничения на экспорт.
Из документа следует, что в отношении института будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений нацбезопасности.
Ранее Минторг США опубликовал черный список компаний, против которых вводятся санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Сообщается, что в список попали 9 российских компаний. Кроме того, под ограничения попал 27-й научный центр Минобороны РФ. Всего под санкциями оказались 13 организаций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: