Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ

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Министерство торговли США включило Московский физико-технический институт (МФТИ) в свой список юридических лиц, являющихся, по мнению Вашингтона, "конечными военными пользователями" продукции. Это следует из документа, который был опубликован в электронной базе Федерального реестра – сборника документов американского правительства.

Уточняется, что нахождение в этом списке предполагает ограничения на экспорт.

Из документа следует, что в отношении института будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений нацбезопасности.

Ранее Минторг США опубликовал черный список компаний, против которых вводятся санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Сообщается, что в список попали 9 российских компаний. Кроме того, под ограничения попал 27-й научный центр Минобороны РФ. Всего под санкциями оказались 13 организаций.