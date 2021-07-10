Посол РФ назвал новые санкции США против компаний из России конфронтационным шагом

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Новые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении ряда российских фирм контрастируют с заявлениями, прозвучавшими на саммите в Женеве. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, такие действия Вашингтона являются конфронтационным шагом.

"Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", – приводит слова Антонова ТАСС.

В пятницу, 9 июля, Минторг США внес несколько российских компаний и физических лиц в черный список. Причиной таких мер стали попытки приобрести товары для целей, противоречащих нацбезопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Ограничения коснулись ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент" и трех связанных с ними лиц. В черный список также оказались внесены несколько компаний из Китая и других стран. Всего там насчитывается 30 компаний.

О том, что действия Вашингтона и заявления некоторых официальных американских лиц не соответствуют позиции, которая была озвучена на саммите в Женева, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что диалог Владимира Путина и Джо Байдена был откровенным и конструктивным, стороны договорились начать предметное обсуждение в том числе вопросов стратегической стабильности и кибербезопасности.