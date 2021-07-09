США внесли в черный список три российские компании

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Минторг США внес несколько российских компаний и физических лиц в черный список. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной таких мер стали попытки приобрести товары для целей, противоречащих нацбезопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Ограничения коснулись ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент" и трех связанных с ними лиц.

В черный список также оказались внесены несколько компаний из Китая и других стран. Всего там насчитывается 30 компаний.

В марте Минторг США опубликовал черный список компаний, против которых вводятся санкции. Сообщается, что в список попали 9 российских компаний. Кроме того, под ограничения подпал 27-й научный центр Минобороны РФ.

Всего под санкциями оказались 13 организаций. В их числе Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, "Фемтеко", "Интерлаб", "ЛабИнвест", OOO "Продукты АНАЛИТ", OOO "Интертех", Pharmcontract GC, Rau Faem, "Регионснаб" и Riol-Chemie.