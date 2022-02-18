В МИД РФ пригрозили ответными мерами на дальнейшую высылку дипломатов из США

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Россия не оставит без ответа действия Соединенных Штатов, если те продолжат высылать ее дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы всегда действуем так, чтобы нашим партнерам было понятно, что односторонние шаги не останутся без должной реакции с нашей стороны", – цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российские власти всегда анализируют ситуацию и только после этого предпринимают какие-то шаги. При этом, добавил он, ответ Москвы всегда носит зеркальный характер.

Накануне Россия выслала заместителя посла США в РФ Барта Гормана. Как позже объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данный шаг является ответом на предшествующие ему действия Вашингтона.

В американском диппредставительстве между тем пообещали, что данный шаг российской стороны не останется без ответа.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что за последние четыре года из США были выдворены 120 российских дипломатов, или 300 человек с учетом их семей.

К 30 июня текущего года из США должны уехать еще 28 российских дипломатов. По словам Антонова, прошедшие 3 февраля в Вене консультации представителей РФ и США о нормализации работы посольств закончились безрезультатно.

