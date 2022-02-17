МИД объяснил высылку заместителя посла США Гормана

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Столица предписала заместителю посла Соединенных Штатов Барту Горману покинуть РФ в ответ на высылку из США советника-посланника российского посольства. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника", – отмечается в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте ведомства.
По словам представителя МИД, в Госдепе показательно проигнорировали просьбу Москвы продлить пребывание российского дипломата хотя бы до приезда замены.
В связи с данной ситуацией дипломат вынужденно уехал без замены, что еще больше сказалось на критическом кадровом дефиците в диппредставительстве РФ, образовавшемся из-за начатой американцами "визовой войны", пояснила Захарова.
Она обратила внимание на то, что именно США в сентябре прошлого года начали очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 дипломатов РФ и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня 2022 года.
"Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем "замораживания" высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана", – отметила представитель российского МИД.
Захарова подчеркнула, что массовая высылка дипломатов и визовая война с Штатами не являются выбором РФ. Кроме того, она уточнила, что российская сторона много раз предлагала США перестать ухудшать условия функционирования диппредставительств обоих государств и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения.
"В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты визовая война – не наш выбор", – отметила Захарова.
Она заявила, что в понимании американской администрации нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда учитываются только интересы США, а все иное игнорируется.
"Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", – заключила представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что пять человек продолжают работу в генеральном консульстве России в Нью-Йорке. И, по словам генконсула РФ Сергея Овсянникова, такое произошло впервые в истории. Овсянников добавил, что дипломатам приходится принимать посетителей. При этом все сотрудники могут перемещаться по городу лишь в рамках 25-мильной зоны.
В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что 27 российских дипломатов покинули США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня.
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