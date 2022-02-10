В консульстве РФ в Нью-Йорке впервые остались работать всего пять человек

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Пять человек продолжают работу в генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Такое произошло впервые в истории, заявил генконсул РФ Сергей Овсянников в интервью РИА Новости.
"У нас действительно работают четыре сотрудника (без учета консула. – Прим. ред.). В конце января уехали пять семей", – сказал Овсянников.
По его словам, ранее в консульстве работали 12 дипломатов.
"Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт", – обратил внимание консул.
Овсянников допустил, что в ближайшее время число сотрудников российского консульства вновь сократится. По его словам, два коменданта покинут страну в июне.
"У меня сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем", – рассказал генконсул.
Овсянников продолжил, что дипломатам приходится принимать посетителей. При этом все сотрудники могут перемещаться по городу лишь в рамках 25-мильной зоны.
Генконсул отдельно отметил, что власти США уже почти год не выдают визу его сменщику Анатолию Каргаполову. В этой связи он допустил, что в Нью-Йорке может не остаться российского консула.
"Если никакого решения не будет, значит, я должен возвращаться в Россию. Значит, обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат", – заключил он.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинули США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня.
Он рассказал, что у супруг дипломатов начали отбирать аккредитацию, а детям перестали выдавать визы. По мнению Антонова, это политика по разъединению семей. Также Антонов отметил, что США продолжают негативно относиться к России и рассматривать ее как противника.
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