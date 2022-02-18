Песков объяснил высылку заместителя посла США Гормана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка заместителя посла США в России Барта Гормана является ответной мерой на предшествующую провокацию.

"Это не может быть мерой, провоцирующей что-то", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Накануне Россия выслала заместителя посла США в РФ Барта Гормана. В американском диппредставительстве пообещали, что данный шаг российской стороны не останется без ответа.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что 27 российских дипломатов покинули США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня.

