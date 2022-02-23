МИД Украины призвал сограждан немедленно покинуть Россию

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Министерство иностранных дел Украины призвало сограждан немедленно уехать из России, говорится в сообщении украинского МИД.

Также украинцев попросили воздержаться от любых поездок в РФ.

"Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", – говорится в сообщении.

В МИД Украины это объяснили "усилением российской агрессии".

Ранее президент страны Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в украинскую армию. Украинский лидер подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.