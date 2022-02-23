Небензя заявил, что Россия не будет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня

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После того, как Россия стала обеспечивать безопасность ЛНР и ДНР, Москва не станет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он рассказал, что обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились после признания независимости республик. При этом, отметил Небензя, Запад продолжает подбадривать и вооружать Киев.

По его словам, решение о признании независимости было принято из-за безнадежности ситуации.

"В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека – права на жизнь – наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев", – цитирует Небензя РИА Новости.

Он отметил, что при принятии такого решения Россия руководствовалась тем, что человеческая жизнь является высшей ценностью. Небензя также считает, что крикующие это решение проявляют безразличие к судьбе жителей ДНР и ЛНР, "как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта".

Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны. ЧП будет введено на территории всей Украины, кроме ДНР и ЛНР. Решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 минут.

