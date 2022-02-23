В Лондоне заявили о готовности всегда "пнуть" Россию

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Лондон всегда готов повторить события Крымской войны 1853–1856 годов и "пнуть" Россию. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По данным агентства PA Media, такое заявление министр сделал во время беседы с военными Конной гвардии в Вестминстере. Он сравнил действия Владимира Путина в отношении Украины и шаги императора Николая I в Крымской войне.

"Шотландские гвардейцы пнули царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова", – считает Уоллес.

По его мнению, Путин совершил схожую с действиями Николая I ошибку, когда пошел против Запада без союзников.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал заявление Уоллеса мифологией. В министерстве рекомендовали британским военнослужащим хорошо изучать не только географию РФ, но и ее историю.

Конашенков отметил, что единственным подвигом шотландского полка в то время заключается в том, что он не сбежал от натиска русской кавалерии, как это сделали остальные.

"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана", – цитирует Конашенкова "Лента.ру".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

После Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Санкции введены в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народной республик. Под санкции попали и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.

