В Лондоне заявили о готовности всегда "пнуть" Россию

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Лондон всегда готов повторить события Крымской войны 1853–1856 годов и "пнуть" Россию. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
По данным агентства PA Media, такое заявление министр сделал во время беседы с военными Конной гвардии в Вестминстере. Он сравнил действия Владимира Путина в отношении Украины и шаги императора Николая I в Крымской войне.
"Шотландские гвардейцы пнули царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова", – считает Уоллес.
По его мнению, Путин совершил схожую с действиями Николая I ошибку, когда пошел против Запада без союзников.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал заявление Уоллеса мифологией. В министерстве рекомендовали британским военнослужащим хорошо изучать не только географию РФ, но и ее историю.
Конашенков отметил, что единственным подвигом шотландского полка в то время заключается в том, что он не сбежал от натиска русской кавалерии, как это сделали остальные.
"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана", – цитирует Конашенкова "Лента.ру".
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.
После Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Санкции введены в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народной республик. Под санкции попали и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.
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