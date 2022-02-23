Над посольством России в Киеве спустили флаг

Фото: ТАСС/Стрингер
Флаг посольства России в Киеве спущен. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на территории диппредставительства РФ не наблюдается никакой активности. На месте дежурят наряды Нацгвардии.
По данным украинских средств массовой информации, российские флаги также спущены в генконсульствах во Львове, Одессе и Харькове.
К эвакуации дипмиссии посольство приступило 23 февраля. Дипломаты вместе с семьями должны покинуть территорию Украины в ближайшее время.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия организует эвакуацию сотрудников посольства с Украины. В министерстве напомнили, что российские дипломаты нередко подвергались агрессии, а на здание дипмиссии в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно совершались нападения.
Посольство РФ в Киеве приступило к эвакуации сотрудников
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