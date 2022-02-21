Госдеп призвал граждан США покинуть Украину

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Госдеп США призвал своих граждан покинуть Украину из-за возможных ограничений коммерческих рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское посольство.

В посольстве отметили, что ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране, она может ухудшиться.

"Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", – говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Москве объяснило предупреждение о возможных терактах в РФ сообщениями в российской прессе о волне "минирований" в общественных местах крупных городов.

Пресс-секретарь американского диппредставительства Джейсон Ребхольц рассказал, что предупреждение опубликовали исходя из соображений безопасности.

