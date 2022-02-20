Захарова отреагировала на сообщение посольства США о возможных терактах в РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщение американского посольства о якобы готовящихся в России терактах. Она поинтересовалась у американских коллег, предупредили ли те уполномоченные органы в РФ.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

До этого посольство США в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение, в котором, сославшись на информацию в СМИ, сообщило об угрозах нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в прилегающих к границе с Украиной районах.

В диппредставительстве попросили граждан США следить за сообщениями местной и зарубежной прессы, избегать мест с большим скоплением людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также подготовить план эвакуации на экстренный случай.

Ранее Владимир Путин рассказал, что за 11 месяцев 2021 года в России предотвратили 32 теракта, а за последние 11 лет этот числе предотвращенных терактов составило 200. По его словам, почти все подобные преступления были пресечены еще на стадии подготовки.

