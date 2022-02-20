Захарова отреагировала на сообщение посольства США о возможных терактах в РФ

20 февраля, 23:57
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщение американского посольства о якобы готовящихся в России терактах. Она поинтересовалась у американских коллег, предупредили ли те уполномоченные органы в РФ.
"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?", – написала дипломат в своем телеграм-канале.
До этого посольство США в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение, в котором, сославшись на информацию в СМИ, сообщило об угрозах нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в прилегающих к границе с Украиной районах.
В диппредставительстве попросили граждан США следить за сообщениями местной и зарубежной прессы, избегать мест с большим скоплением людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также подготовить план эвакуации на экстренный случай.
Ранее Владимир Путин рассказал, что за 11 месяцев 2021 года в России предотвратили 32 теракта, а за последние 11 лет этот числе предотвращенных терактов составило 200. По его словам, почти все подобные преступления были пресечены еще на стадии подготовки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: