В НАК рассказали о предотвращении терактов в российских школах

12:42
Фото: ТАСС/ИЦ НАК
В России за последнее время теракты предотвращены на объектах образования ряда регионов, к большинству из них причастны сторонники "Колумбайна" (движение запрещено в РФ как террористическое), сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам совместного заседания комитета и федерального Оперативного штаба, которое провел председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщает ТАСС.
В своем выступлении Бортников сообщил, что часть из террористических преступлений готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.
2 февраля Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн" террористическим. ФСБ ранее выявила множество крупных колумбайновских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.
Владимир Путин рассказал, что за последнее время в российских учебных заведениях предотвратили 127 преступлений.
До этого член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях. Сенатор отметила, что решение проблемы кроется в адаптации информационной политики в отношении детей и молодежи.
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