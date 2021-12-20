32 теракта предотвратили в России за 11 месяцев 2021 года – Путин

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32 теракта предотвратили в России за 11 месяцев текущего года. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".

По мнению главы государства, российским органам безопасности удалось достичь значительного снижения террористической угрозы в стране.

"За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", – подчеркнул президент.

Путин добавил, что за 11 лет в России предотвратили свыше 200 терактов. При этом чаще всего подобные преступления пресекаются на стадии подготовки.

"Это хороший результат, но проблем еще много", – сказал президент.

Глава государства призвал органы безопасности и дальше заниматься ликвидацией ячеек международных террористических группировок.

"Важно и дальше действовать наступательно и эффективно", – подытожил Путин.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах.

Преступника попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.