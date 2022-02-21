Песков назвал фейком слухи о списке украинцев, подлежащих уничтожению и отправке в лагеря

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Сообщения о списке украинцев, подлежащих уничтожению и отправке в лагеря, якобы составленном в России на случай вторжения на Украину, являются вымыслом и фейком. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Письмо США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которых необходимо убить или отправить в лагеря в случае вторжения, оказалось в распоряжении РИА Новости.

В документе представитель Штатов Батшеба Нелл Крокер утверждает, что предполагаемое вторжение России спровоцирует катастрофу в области прав человека на Украине. Однако прямых доказательств в письме не приводится.

Ранее Песков рассказал, как Путин реагирует на новости о датах "вторжения" РФ на Украину. По словам пресс-секретаря президента, российский лидер не обращает внимания на подобные публикации, несмотря на их провокационный характер. Однако сообщения о гипотетическом вторжении России лишь усугубляют ситуацию вокруг Украины.

