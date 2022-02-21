Песков оценил сообщения о готовящихся санкциях против банков РФ

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подготовке США новых санкций против российских банков. Об этом сообщает "Газета.ру".
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что сложно комментировать непринятые решения и неопубликованные документы.
"То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России – это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день", – подчеркнул Песков.
Ранее СМИ сообщили, что администрация США подготовила новые санкции против Москвы. Ограничения запрещают американским банкам обрабатывать трансакции для крупных банков РФ. Отмечается, что речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон рассчитывает использовать в случае вторжения России на Украину.
США не будут вводить превентивные санкции против России – Пентагон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: