Песков оценил сообщения о готовящихся санкциях против банков РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подготовке США новых санкций против российских банков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что сложно комментировать непринятые решения и неопубликованные документы.

"То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России – это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день", – подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США подготовила новые санкции против Москвы. Ограничения запрещают американским банкам обрабатывать трансакции для крупных банков РФ. Отмечается, что речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон рассчитывает использовать в случае вторжения России на Украину.

