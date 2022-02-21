Глава Еврокомиссии назвала экономические санкции главным рычагом давления на РФ

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Самым мощным рычагом давления на Россию в случае ее вторжения на Украину являются экономические санкции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое звено России", – заявила она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что такие санкции обернутся для России тем, что страна будет практически отрезана от международных финансовых рынков и не сможет получать товары, необходимые для модернизации и диверсификации экономики.
Ранее Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали готовящихся санкций против РФ. По ее словам, уже согласованы жесткие меры, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям.
О неизбежности санкций ранее заявлял Владимир Путин. По словам российского лидера, с помощью санкций Запад хочет затормозить развитие стран, однако это давление является абсолютно нелигитимным.
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