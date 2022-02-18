Путин заявил, что санкции против РФ будут введены в любом случае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Повод для введения санкций против России и Белоруссии будет найден в любом случае. Такое мнение выразил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам российского лидера, с помощью санкций Запад хочет затормозить развитие стран, однако это давление является абсолютно нелигитимным.
"Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о новых санкциях. – Прим. ред.), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права", – отметил он.
Президент РФ выразил уверенность, что санкционная политика не нравится многим странам, но они терпят наложенные ограничения. По мнению Путина, рано или поздно государствам это надоест.
"Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики", – сказал Путин.
Ранее министры финансов стран G7 заявили, что готовы ввести санкции против России при ее вторжении на Украину. По их словам, санкции будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики.
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