Захарова рассказала, как долго будут появляться сообщения о "вторжении" РФ на Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Голословные заявления о российской агрессии будут появляться еще какое-то время, пока страны Запада пытаются отвлечь внимание от каких-то своих внутренних проблем. Об этом в беседе с телеканалом Москва 24 рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется это их (стран Запада. – Прим. ред.), к сожалению, такая уже традиционная позиция. Она просто по синусоиде развивается. У них бывают обострения: сезонные, связанные с Олимпийскими играми, иногда с финансово-экономическими вопросами и очень часто с внутриполитической ситуацией в этих странах, в первую очередь в США и Британии", – сказала дипломат.

Она сравнила сложившуюся в информационном пространстве ситуацию с сюжетами произведений Джорджа Оруэлла и Франца Кафки, а также с комедийным фильмом "Плутовство" 1997 года, который повествует о неком политическом скандале в Соединенных Штатах, отвлечь внимание от которого пытаются придуманной войной. В нынешней же ситуации, отметила Захарова, Вашингтон и Лондон продолжают свою политическую игру, несмотря на заверения России в отсутствии у нее планов нападать на Украину.

"Это будет какое-то еще время продолжаться. И самое ужасное в этой истории, во-первых, общий уровень интеллектуальной западной элиты, <...> а, во-вторых, это все транслируется не через какие-то мнимые информационные ресурсы, а через те, которые они нам ставят в пример", – продолжила она.

Представитель МИД РФ обратила внимание на тот факт, что Запад продолжает обвинять российские СМИ в пропаганде, указывать на непрофессионализм российских журналистов и при этом забывает о том, что те же Bloomberg, The Sun, The New York Times, CNN и другие издания обеспечивают "пропагандистские тылы невозможной англосаксонской глупости и наглости". Она также предложила НАТО дать разъяснения о всех случаях агрессии со своей стороны, прежде чем обвинять в чем-то Россию.

"Пора вообще-то нам дать разъяснения о собственных НАТОвских планах ненападения на другие страны. <...> Ирак, Ливия, Югославия. Сколько еще надо примеров? Их десятки только за последние 20–30 лет", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, Запад выстроил целую дезинформационную систему, продолжает применять незаконные санкции, запугивает людей, прежде всего российских граждан. Все это признаки агрессивного поведения, поэтому гарантий безопасности и ненападения на другие страны следует требовать сначала от тех, кто себя так ведет, заключила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжающаяся истерия Запада вокруг Украины вызывает глубокое недоумение. Он также назвал отсутствием воспитания попытки западных стран указать России, как она должна себя вести. По его словам, это проявляется в последних призывах проверить отвод российских войск после учений.