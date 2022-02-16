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политика

13:58

Лавров заявил, что истерия Запада вокруг Украины вызывает недоумение

политика

Фото: depositphotos/JaneUK

Продолжающаяся истерия Запада вокруг Украины вызывает глубокое недоумение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также уличил Запад в отсутствии воспитания. По его словам, это проявляется в последних призывах проверить отвод Россией войск после учений.

"Чтобы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее президент ША Джо Байден заявил, что американские власти не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной. Американский лидер напомнил, что Вторая мировая война привела к большому количеству жертв.

Западные политики не дождались "вторжения" России на Украину

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