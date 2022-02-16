Эстонская разведка перенесла дату "вторжения" России на Украину

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Внешняя разведка Эстонии перенесла дату "вторжения" России на Украину на вторую половину февраля. Там считают, что наступление не произошло из-за неготовности армии РФ.

"После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", – говорится в официальном докладе эстонской разведки.

При этом Эстония признала, что действия России не угрожают ни НАТО, ни странам Балтии. Однако эстонская сторона все равно призвала продолжать сдерживать Москву.

Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.

Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что нагнетание ситуации вокруг гипотетического вторжения России на Украину является частью информационно-политической кампании, в которой заинтересована прежде всего Британия.

