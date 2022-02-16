В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение американского президента Джо Байдена к россиянам, отметив, что без угроз оно импонировало бы гораздо больше. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле не видят ничего предосудительного в том, что глава одного из крупнейших и мощнейших государств мира думает о россиянах. Песков отметил, что такое отношение Байдена должно импонировать, однако Россия предпочла бы не слушать угрозы о последствиях действий, которые она не собирается совершать.

"Эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало", – сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что американские власти не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной, обратившись непосредственно к российским гражданам со словами: "Вы не наш враг".

