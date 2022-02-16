В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение американского президента Джо Байдена к россиянам, отметив, что без угроз оно импонировало бы гораздо больше. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле не видят ничего предосудительного в том, что глава одного из крупнейших и мощнейших государств мира думает о россиянах. Песков отметил, что такое отношение Байдена должно импонировать, однако Россия предпочла бы не слушать угрозы о последствиях действий, которые она не собирается совершать.
"Эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало", – сказал Песков.
Ранее Байден заявил, что американские власти не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной, обратившись непосредственно к российским гражданам со словами: "Вы не наш враг".
"Вторжения" России на Украину не произошло
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: