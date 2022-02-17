Глава Минфина США предупредила о последствиях при санкциях в отношении РФ

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение Западом санкций против России приведет к глобальным последствиям. Об этом сообщает AFP.
"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", – заявила Йеллен.
По ее словам, Минфин США вместе с европейскими партнерами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут затронуть компании и физлица, а также могут включать контроль над экспортом.
Йеллен добавила, что Вашингтон и ЕС разрабатывают план защиты европейских стран от последствий рестрикций с помощью поставок энергоресурсов на континент.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил об отправке делегации в Европу для обсуждения санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.
Он уточнил, что в делегацию также войдут представили Минфина. По словам Прайса, американская сторона продолжает сотрудничать с союзниками по разработке мер против РФ.
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