Глава Еврокомиссии раскрыла детали готовящихся санкций против РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Санкции в отношении России, которые Запад планирует ввести в случае ее "вторжения" на Украину, затронут энергетический сектор и высокие технологии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", – сказала она.
Также глава Еврокомиссии выразила мнение, что конфликт на Украине "создала Россия".
Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что повод для введения санкций против России и Белоруссии будет найден в любом случае.
По словам российского лидера, с помощью санкций Запад хочет затормозить развитие стран, однако это давление является абсолютно нелигитимным.
До этого министры финансов стран G7 сообщили о готовности ввести санкции против России в случае ее "вторжении" на Украину. По их словам, санкции будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики.
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