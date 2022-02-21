Захарова прокомментировала сюжет CBS о приказе войскам РФ вторгнуться на Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила материал телеканала CBS о вторжении России на Украину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Ранее в сюжете американского телеканала сообщалось о якобы отданном российским войскам приказе вторгнуться на Украину.

В ответ Захарова напомнила, что немецкие издания уже публиковали "план действий на поле боя".

"Невнимательные какие-то", – усмехнулась дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на сообщение американского посольства о якобы готовящихся в России терактах. Она поинтересовалась у американских коллег, предупредили ли те уполномоченные органы в РФ.

До этого американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Путин реагирует на новости о датах вторжения РФ на Украину. По словам представителя Кремля, подобные сообщения только нагнетают ситуацию.