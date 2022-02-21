Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

00:19

Захарова прокомментировала сюжет CBS о приказе войскам РФ вторгнуться на Украину

политика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила материал телеканала CBS о вторжении России на Украину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Ранее в сюжете американского телеканала сообщалось о якобы отданном российским войскам приказе вторгнуться на Украину.

В ответ Захарова напомнила, что немецкие издания уже публиковали "план действий на поле боя".

"Невнимательные какие-то", – усмехнулась дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на сообщение американского посольства о якобы готовящихся в России терактах. Она поинтересовалась у американских коллег, предупредили ли те уполномоченные органы в РФ.

До этого американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Путин реагирует на новости о датах вторжения РФ на Украину. По словам представителя Кремля, подобные сообщения только нагнетают ситуацию.

Россия не станет требовать извинений за сообщения о подготовке "вторжения" на Украину

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать