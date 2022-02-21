Посольство США разъяснило сообщение об угрозах терактов в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Посольство США в Москве объяснило предупреждение о возможных терактах в РФ сообщениями в российской прессе о волне минирований в общественных местах крупных городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американского диппредставительства Джейсона Ребхольца.
"Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности, и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения", – отметил дипломат.
Накануне на сайте американской дипмиссии появилось предупреждение для граждан США о возможных террористических актах в крупных городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в прилегающих к границе с Украиной районах. Находящихся в РФ американцев призвали подготовить план эвакуации на экстренный случай.
Комментируя данное сообщение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у посольства, предупредило ли оно уполномоченные органы РФ о готовящихся терактах.
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