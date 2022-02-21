Песков назвал необычной практикой заявление посольства США о возможных терактах в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал необычной практикой заявление посольства США о возможных терактах в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков уточнил, что власти разбираются, были ли такие сигналы от американских спецслужб.

"Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", – добавил он.

До этого посольство США в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение, в котором, сославшись на информацию в СМИ, сообщило об угрозах нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в прилегающих к границе с Украиной районах.

В диппредставительстве попросили граждан США следить за сообщениями местной и зарубежной прессы, избегать мест с большим скоплением людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также подготовить план эвакуации на экстренный случай.

