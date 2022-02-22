В МИД РФ заявили о скорой эвакуации сотрудников посольства на Украине

Фото: ТАСС/Анна Марченко
Россия в самое ближайшее время организует эвакуацию персонала посольства с Украины. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Из заявления министерства следует, что дипломаты РФ нередко подвергались агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.
В ведомстве уточнили, что, несмотря на свои обязательства по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, украинское руководство никак не отвечало на поступавшие сотрудникам российских загранучреждений угрозы физической расправы.
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", – отметили в ведомстве.
Ситуация вокруг Украины обострилась в последние дни. 17 февраля ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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