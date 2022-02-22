Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

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Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина <...> 22 февраля 2022 года путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств", – отмечается в заявлении.

Также глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравления министру иностранных дел ДНР Наталье Никоноровой и министру иностранных дел ЛНР Владиславу Дейнего по случаю признания этих государств и установления дипломатических отношений с РФ.

Из сообщения ведомства следует, что Россия нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с республиками, в частности по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан государств, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Также президент подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Они заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет и призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.

Кроме того, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных. В них также зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.

