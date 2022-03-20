"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская компания "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме и в соответствии с заявками потребителей, сообщает РИА Новости.

На 20 марта это 106,6 миллиона кубометров. Отмечается, что контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Ранее крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON приняла решение о прекращении закупок газа у российских компаний в связи с текущими событиями на Украине. E.ON закупает природный газ на европейских оптовых рынках, не имея долгосрочных соглашений с производителями. При этом неизбежный дефицит импорта приведет к негативным последствиям и для концерна.

