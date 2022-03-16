Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у России

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Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON приняла решение о прекращении закупок газа у российских компаний в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора концерна Леонарда Бирнбаума.

Он отметил, что E.ON закупает природный газ на европейских оптовых рынках, не имея долгосрочных соглашений с производителями.

"Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе. В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов", – говорится в заявлении Бирнбаума.

При этом, по его словам, неизбежный дефицит импорта приведет к негативным последствиям и для концерна.

"Нынешняя ситуация, конечно, не облегчает наш бизнес", – отметил Бирнбаум.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС будет сложно отказаться от российского газа. Кроме того, это потребует личных усилий всех граждан сообщества.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа. Он объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.