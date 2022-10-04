"Молдовагаз" пообещал приложить усилия для выполнения обязательств перед "Газпромом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания сделает все, чтобы выполнить в октябре обязательства по контракту перед "Газпромом". Об этом сообщает RT.

"Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса в силу объективных обстоятельств выходит за рамки компетенции руководства компании", – отметил Чебан.

По его словам, несмотря на то что аудита задолженности нет, компания может организовать контакты с ключевыми акционерами предприятия и выступить с определенными инициативами по урегулированию разногласий.

"В то же время хочу заверить потребителей, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний "Молдовагаз" готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации", – заключил Чебан.

Ранее "Газпром" напомнил Молдавии, что может полностью прекратить поставки газа в страну, если она нарушит обязательства по оплате до 20 октября. В компании подчеркивали, что на протяжении текущего года Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ.

В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.

В конце августа текущего года "Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе, поскольку молдавская компания не выполнила обязательства по оплате аванса.

При этом "Молдовагаз" уже просил "Газпром" об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь. Организация должна была совершить оплату до конца четвертого квартала текущего года.



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