Путин отметил, что современная молодежь демонстрирует любовь к Родине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин отметил высокий уровень образования современной молодежи, а также ее любовь к Родине. Однако глава государства добавил, что есть и те, кто просто "по-тихому" уехал.

"Есть те, которые сели на машины и по-тихому отъехали, да. Но в целом российская молодежь демонстрирует – и уверенно можно об этом сказать – и чувство любви к Родине, и желание бороться, сражаться за нее и двигаться вперед: в личностном плане и в плане развития страны", – сказал он.

Президент выступил против осуждения молодежи, которое, по его мнению, принято в обществе. Он обратил внимание на то, что молодое поколение часто обвиняют в поверхностном отношении. Однако Путин выразил уверенность в том, что "молодежь всегда лучше".

Глава государства не сомневается, что нынешние молодые люди понимают всю серьезность происходящих в мире событий. В обществе есть понимание о настоящих ценностях, а также о том, на что следует опираться, добавил президент.

Путин признался, что его очень трогает, как современная молодежь поддерживает участников спецоперации РФ на Украине.

"До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут. Многие идут добровольцами, молодые тоже люди", – отметил он.

Ранее Путин на Госсовете сообщил, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей России, чтобы ею могли пользоваться все молодые люди. По словам президента, необходимо создать условия для прохождения студентами практики в волонтерских центрах, благотворительных фондах и социально ориентированных НКО.

Глава государства отметил, что сейчас российская молодежь попала под "шквал информационных атак". По его словам, молодые люди оказались в уязвимом положении.

В связи с этим Путин призвал разработать и внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!