Путин обозначил важность психотерапии в современном мире

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Владимир Путин убежден, что психотерапия востребована в современном быстро меняющемся мире, причем не только в регионах, где разворачиваются драматические события. Его слова передает ТАСС.

Во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже глава государства пообщался с координатором специальных проектов АНО "Россия – страна возможностей" в ДНР и победителем "Конкурса политологов" Никитой Киосевым. Молодой человек рассказал президенту о своей кандидатской диссертации о реабилитации демобилизованных студентов Донбасса.

Путин в свою очередь поинтересовался, имеет ли он медицинское образование.

"По первому образованию – да, медик-психиатр, психотерапевт. Прошел интернатуру в Республиканской клинической психиатрической больнице", – сообщил Киосев.

Глава государства отметил, что сегодня психотерапия пользуется большим спросом.

"Я уж не говорю про эти события в Донбассе. В целом она востребована, в мире востребована. И для России тоже. Темп жизни меняется, он становится таким мощным, быстрым, бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке таких специалистов, как вы", – заключил президент.

Ранее Путин в ходе встречи с молодыми учеными в образовательном центре "Сириус" отметил важность поддержки жителей новых регионов РФ. Он подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – наши люди. Глава государства призвал поддерживать их в различных областях, в том числе в научной.





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